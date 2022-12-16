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У Дніпрі зупинили метро та технічні рейси тролейбусів та трамваїв

Сьогодні 10:31
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У Дніпрі не працює метро.

За повідомленнями Дніпровського метрополітену, станом на 10:00 роботу метрополітену тимчасово призупинено. Станції і вестибюлі доступні для укриття.

Крім цього, в департаменті транспорту міськради повідомили, що технічні рейси тролейбусів та трамваїв теж не курсують.

Сталося це через знеструмлення підстанцій.

Також в місті діють аварійні відключення світла. 

Новости Днепра про У Дніпрі зупинили метро та технічні рейси тролейбусів та трамваївУкраїнська

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