У Дніпрі зупинили метро та технічні рейси тролейбусів та трамваїв

За повідомленнями Дніпровського метрополітену, станом на 10:00 роботу метрополітену тимчасово призупинено. Станції і вестибюлі доступні для укриття.
Крім цього, в департаменті транспорту міськради повідомили, що технічні рейси тролейбусів та трамваїв теж не курсують.
Сталося це через знеструмлення підстанцій.
Також в місті діють аварійні відключення світла.Яна Юхименко
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