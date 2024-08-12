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  • У Дніпрі зупинили двох нетверезих водіїв без прав, які порушували комендантську годину

У Дніпрі зупинили двох нетверезих водіїв без прав, які порушували комендантську годину

Сьогодні 12:16
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У Дніпрі затримали порушників комендантської години.

Новости Днепра про У Дніпрі зупинили двох нетверезих водіїв без прав, які порушували комендантську годину

В ніч на 12 серпня під час комендантської години поліцейські зупинили двох водіїв. Одного на вулиці Каруни, іншого — на проспекті Богдана Хмельницького. Під час спілкування інспектори помітили, що вони не тверезі. За результатами освідування в крові кермувальників виявлено 2,17 та 1,24 проміле алкоголю. Також було встановлено, що в обидвох порушників суд вилучив права за аналогічні правопорушення.

Про це повідомили в Патрульній поліції Дніпропетровської області.

На чоловіків ми склали відповідні адміністративні матеріали: за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та ч.4,5 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування ТЗ) КУпАП.

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Новости Днепра про У Дніпрі зупинили двох нетверезих водіїв без прав, які порушували комендантську годинуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі зупинили двох нетверезих водіїв без прав, які порушували комендантську годинуРусский

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