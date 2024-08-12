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У Дніпрі зникли двоє друзів-підлітків

Сьогодні 21:55
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У Дніпрі зникли двоє друзів.

Новости Днепра про У Дніпрі зникли двоє друзів-підлітків

Поліція Дніпра розшукує 12-річного Давида Нікуліна та 15-річного Микиту Коломойця

12 серпня близько 20.00 двоє неповнолітніх хлопців пішли з місця мешкання в смт. Слобожанське, що у Дніпровському районі та наразі їх місцеперебування невідоме.

Прикмети Нікуліна Давида: зріст 150 см, худорлявої статури, темне волосся, карі очі.

Був одягнений: темна кофта, чорні шорти з малюнками на кишенях, кепка «HSKE».

Примети Микити Коломойця: зріст 156 см, коротке світле волосся.

Був одягнений: бордова кофта з капюшоном, темні шорти, чорні кросівки.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування Давида Нікуліна та Микити Коломойця, просимо повідомити за телефоном: 0 (96) 884 83 94 або 102.

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Новости Днепра про У Дніпрі зникли двоє друзів-підлітківУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі зникли двоє друзів-підлітківРусский

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