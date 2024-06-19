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У Дніпрі зникла 11-річна дівчинка

Сьогодні 17:21
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Поліція просить про допомогу в пошуках.

Новости Днепра про У Дніпрі зникла 11-річна дівчинка

Поліція Дніпра розшукує 11-річну Юдінову Софію.

18 червня близько 18.00 дівчина пішла з місця мешкання в Новокодацькому районі міста. Наразі її місцеперебування невідоме.

Прикмети: на вигляд 12-14 років, зріст 165 см, повної статури, коротке русяве волосся.

Була одягнена: чорні шорти, синя футболка, чорні мокасини.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Софії Юдінової, просимо повідомити за телефонами: (097)-138-78-37, (067)-708-30-94, (099)-050-13-94 або 102.

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