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У Дніпрі зник 87-річний дідусь, який страждає на втрату пам’яті

Сьогодні 12:05
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У Дніпрі шукають 87-річного пенсіонера.

Новости Днепра про У Дніпрі зник 87-річний дідусь, який страждає на втрату пам'яті

Як повідомили волонтери пошуково-рятувального загону “Мілена”, у Дніпрі та області шукають 87-річного дідуся.

Відомо, що Анатолій Массалов зник 21 грудня. Близько 13 години для він вийшов зі свого дому в Таромському. Востаннє його бачили о 16 годині на залізничній станції “169 км”. З того часу зв’язок з ним обірвався.

Анатолій страждає на втрату пам’яті.

Прикмети: 175 сантиметрів зросту, міцна статура, коротке сиве волосся, сіро-блакитні очі. Був одягнений у ярко-зелену теплу спортивну лижну куртку під горло на овчині, синю в’язану шапку, сіро-чорні спортивні штани, короткі світло-коричневі чоботи-угі. 

Особливі прикмети: зубні протези, рани на ногах. У чоловіка проблеми з пам’яттю. 

Якщо ви бачили Анатолія Яковича повідомте за номерами: (068) 777-0-112 або на лінію “102”. Будь-яка інформація буде корисною.

Новости Днепра про У Дніпрі зник 87-річний дідусь, який страждає на втрату пам'яті

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Новости Днепра про У Дніпрі зник 87-річний дідусь, який страждає на втрату пам'ятіУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі зник 87-річний дідусь, який страждає на втрату пам'ятіРусский

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