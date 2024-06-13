У Дніпрі знову зміниться рух тролейбусів №5

У Дніпрі зміниться рух тролейбусів №5.

З 15 червня у Дніпрі зміниться рух тролейбусів №5 через ремонт трамвайного переїзду. У зв’язку з ремонтом трамвайного переїзду на перехресті просп. Лесі Українки – вул. Степана Бандери вони курсуватимуть по-іншому.

Однак через численні прохання жителів Дніпра зміни у русі тролейбусів трохи відкоригували, повідомили у департаменті транспорту. Тому з 15 червня вони курсуватимуть:

від вул. Незалежності через просп. Олександра Поля, вул. Андрія Фабра та просп. Дмитра Яворницького до залізничного вокзалу по зупинках тролейбусів «Б». Далі — за своїм маршрутом.

Раніше тролейбуси №5 мали курсувати до просп. Лесі Українки, без заїзду на просп. Дмитра Яворницького.

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