У Дніпрі знову змінили графік вуличного освітлення

Як повідомили в департаменті благоустрою, з 14 лютого в Дніпрі повернулися до звичного графіку роботи вуличного освітлення. Його вмикатимуть з першими сутінками та вимкнуть з початком комендантської години – опівночі.
У зв’язку зі стабілізацією енергосистеми України та для безпеки містян на вулицях міста зовнішнє освітлення буде працювати у повному обсязі, – зазначили в міськраді.
Нагадаємо, з кінця листопаду 2022, коли почалися великі проблеми з енергосистемою внаслідок російських обстрілів, у Дніпрі майже не працювало вуличне освітлення та не їздив наземний електротранспорт. Наразі ситуація стабілізувалася і все повернулося в норму.
Раніше ми писали, що електротранспорт в Дніпрі тепер буде працювати без обмежень в часі.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі на площі Вокзальній жінці стало зле, після того…
У Дніпрі змінився графік роботи метро.
У Дніпрі через ДТП навпроти ТЦ "Терра" утворився затор.
На Дніпропетровщині чоловік отруївся вихлопними газами.