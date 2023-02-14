У Дніпрі знову змінили графік вуличного освітлення

У Дніпрі повернулися до звичного графіку вуличного освітлення.

Як повідомили в департаменті благоустрою, з 14 лютого в Дніпрі повернулися до звичного графіку роботи вуличного освітлення. Його вмикатимуть з першими сутінками та вимкнуть з початком комендантської години – опівночі.

У зв’язку зі стабілізацією енергосистеми України та для безпеки містян на вулицях міста зовнішнє освітлення буде працювати у повному обсязі, – зазначили в міськраді.

Нагадаємо, з кінця листопаду 2022, коли почалися великі проблеми з енергосистемою внаслідок російських обстрілів, у Дніпрі майже не працювало вуличне освітлення та не їздив наземний електротранспорт. Наразі ситуація стабілізувалася і все повернулося в норму.

Раніше ми писали, що електротранспорт в Дніпрі тепер буде працювати без обмежень в часі.

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