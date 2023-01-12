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  • У Дніпрі знову “замінували” школи, редакції газет та інтернет-видань: подробиці

У Дніпрі знову “замінували” школи, редакції газет та інтернет-видань: подробиці

Сьогодні 11:05
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За минулу добу у Дніпрі знову "замінували" 7 об’єктів.

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Як повідомляють у Дніпровській міській раді, на електронну пошту декількох шкіл Дніпра надіслали лист, де було вказано 7 об’єктів. Серед них – школи, редакції газет та інтернет-видань.

Правоохоронці обстежили всі перераховані в листі об’єкти, проте жодних вибухових предметів не виявили. Повідомлення про замінування виявилось хибним.

Нагадаємо, у Дніпрі останнім часом активізувалися “мінери”. Вони “мінують” ТРЦ, адмінбудівлі, вокзали, пологові будинки, навчальні заклади тощо. Але, на щастя, всі повідомлення хибні.

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