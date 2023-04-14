У Дніпрі знову «замінували» АТБ, СБУ, суди, школи, лікарні та мости: подробиці

Відповідні служби перевірили 96 магазинів “АТБ” та прилеглі території. Також було проведено візуальний огляд 154 шкіл, 1 будівлі СБУ, 14 приміщень судів, 38 лікарняних закладів, 6 мостів у Дніпрі та прилеглій території.
Обидва повідомлення про мінування виявилися хибними. Жодних вибухових матеріалів під час обстеження не виявлено.
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