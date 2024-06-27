У Дніпрі знову виникли проблеми з водопостачанням: адреси

На деяких вулицях Дніпра знизився тиск подачі води.

Про це повідомляють у Telegram-каналі КП “Дніпроводоканал”.

Зазначається, що зниження тиску подачі води пов’язане з відсутністю електропостачання. Станом на 12:20 проблеми спостерігаються на верхніх поверхах будинків за адресами:

вул. Кожумʼяки, 1, 3,5,7,9,11,17,19;

проспект Слобожанський ,63,65,67,69,71,73,77,79,81,83,83а, 85;

вул. Дарницька,4,7,9,11;

вул. Василя Сухомлинського, 40, 40-А, 44, 46, 46-А, 48, 50, 50- А, 52, 54-А, 56 58, 60, 62, 64, 66, 68, 69, 69-А, 72;

вул. Будівельників, 4, 5, 6, 6-А, 7, 7-А, 8, 9, 10, 12, 12- А, 14, 16, 18, 18-А, 20, 22, 28, 34;

вул. Слобожанська, 13, 15, 17, 19, 28, 30;

вул. Теплична , 31, 31-А, 32, 33, 34, 35, 36, 36-А, 37;

вул. Терещенківська,23, 25, 25-А, 27;

вул. Богомаза, 186, 188, 188-А, 188-Б, 188-Г, 188-Д, 190, 192, 196, 198, 200, 202-А, 204;

провулок Крушельницької, 1, 2, 2-Б, 4, 6, 8, 10, 5, 5-А, 7, 12, 14, 16, 18, 20;

вул. М.Лисиченко, 3, 5, 7, 9, 11 ,13, 15, 17, 19;

вул.Терещенківська,2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

вул. Березинська, 10-40;

вул. Калинова, 81, 82, 82 – А, 82 – Б, 84, 85, 88, 88 – А, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 100, 100 – А, 102, 104, 106, 108, 112;

вул. Галини Мазепи, 67, 69, 71, 71 – А, 73, 74, 74 – А, 75, 77, 81, 84, 86, 88, 90, 100;

вул. Зразкова, 1, 1/1, 1/2, 3, 4;

вул. Старочумацька, 78, 80, 84;

вул. Холодильна, 57, 59, 60, 61;

вул. Янтарна, 71, 73, 75, 79, 81, 83;

проспекту Миру,35, 43, 49, 55, 63, 71, 75;

вул. Михайла Міхновського , 2 – 31;

провулку Фестивальний , 1 – 31;

проспект Миру, 1 – 95;

вул. Березинська, 22 – 61;

вул. Юрія Магалевського, 1 – 15;

провулок Вільний,2 -1 2;

вул. Ю.Липи, 1 – 23;

вул. Донецьке шосе, 97 – 137;

проспект Миру, 2, 2-А.

Окрім того, комунальники проводять аварійні роботи, у зв’язку з чим подачу води призупинено за адресами:

вул. Незалежності, 8-36;

проспект Олександра Поля, 104, 106, 106-А, 108, 110;

вул. Алана Шепарда, 13, 15, 15-А;

вул. Дарвіна, 1-20;

вул. Кулішова;

вул. Набережна Перемоги, 130;

бульвар Слави, 1 -Д ,2-А ,2-Д.

Водопостачання буде відновлено протягом дня, а нормативний тиск відновиться після подачі електроенергії.

Нагадаємо, вчора ми писали, що у Дніпрі 27 червня знову весь день вимикатимуть світло.

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