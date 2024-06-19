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  • У Дніпрі знову планують звузити проїзну частину по Набережній Перемоги: коли та навіщо

У Дніпрі знову планують звузити проїзну частину по Набережній Перемоги: коли та навіщо

Сьогодні 12:28
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У Дніпрі на місяць планують звузити проїзну частину по Набережній Перемоги.

Новости Днепра про У Дніпрі знову планують звузити проїзну частину по Набережній Перемоги: коли та навіщо

Проїзну частину по Набережній Перемоги звузять з 4 липня по 3 серпня на ділянці від вулиці бульвару Слави до будинку №134 по вулиці Набережній Перемоги. Там будуть ремонтувати мережу зливової каналізації.

Про це йдеться в проєкті розпорядження міського голови.

“Надати дозвіл департаменту благустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради на тимчасове звуження проїзної частини по вулиці Набережної Перемоги, на ділянці від вулиці бульвару Слави до будинку №134 по вулиці Набережній Перемоги, для виконання робіт з ремонту мереж зливової каналізації з 04.07.2024 по 03.08.2024”, – йдеться в документі.

 

На період ремонтних робіт там встановлять огорожу з сигнальним освітленням та тимчасові дорожні знаки. Також організують для пішоходів безпечний рух біля місця виконання робіт та збережуть існуючі інженерні мережі. Після ремонту відновлять асфальтне покриття та приведуть до ладу благоустрій території.

Документ ще не підписав мер міста, тому він не набрав чинності.

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Новости Днепра про У Дніпрі знову планують звузити проїзну частину по Набережній Перемоги: коли та навіщоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі знову планують звузити проїзну частину по Набережній Перемоги: коли та навіщоРусский

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