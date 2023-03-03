У Дніпрі знову планують на місяць звузити Слобожанський проспект

У Дніпрі на місяць можуть звузити Слобожанський проспект.

Про це йдеться в проєкті рішення Дніпровської міськради, опублікованому на офіційному сайті.

Так, у Дніпрі знову звузять проїздну частину на Слобожанському проспекті, але тепер на ділянці від вулиці Петра Яцика та до вулиці Байкальської. Причина – проведення відновлювальних робіт на каналізаційному колекторі.

Очікується, що роботи розпочнуться 8 березня та закінчаться до 8 квітня. На цей час ділянку мають огородити, встановити відповідні знаки та облаштувати безпечний рух пішоходів. Зауважимо, що міський голова ще не підписав цей документ, тому він ще не набрав чинності.

Нагадаємо, раніше комунальники розпочали аварійно-відновлювальні роботи на іншій ділянці Слобожанського проспекту – біля будинків №106-108. Ця частина дороги буде перекрита до 20 березня 2023 року.

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