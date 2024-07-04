У Дніпрі знову перекрито історичний максимум температури повітря

Про це повідомили у Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.
2 липня у місті показник температури повітря перевищив 38,4 °С.
Це на 0,4°С вище за попередній температурний максимум у 1890 році, який становив 37,8°С.
У Дніпрі до кінця тижня зберігатиметься до 37 градусів тепла.
Нагадаємо, вчора у Дніпрі зафіксували історичний температурний максимум.
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