У Дніпрі знову деякі мешканці залишилися без води: коли дадуть

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на просп. Гагаріна, 128; вул. Північній, 17; у пров. Червонокалиновому, 101 припинено водопостачання:
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
Крім того, через знеструмлення припинено водопостачання:
Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.
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