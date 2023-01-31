У Дніпрі знову деякі мешканці залишилися без води: коли дадуть

Сьогодні, 31 січня, деякі мешканці Дніпра знову залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на просп. Гагаріна, 128; вул. Північній, 17; у пров. Червонокалиновому, 101 припинено водопостачання:

просп. Гагаріна, 118, 128;

вул. Північної;

вул. Стройової;

вул. Успенських;

вул. Кар’єрної;

пров. Кар’єрного;

пров.Червонокалинового.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Крім того, через знеструмлення припинено водопостачання:

вул. Миколи Міхновського, 2-31;

пров. Фестивального, 1-31;

просп. Миру, 1-95;

вул. Березинської, 22-61;

вул. Генерала Захарченка, 1-15;

пров. Вільного, 2-12;

вул. Усенка, 1-23;

вул. Донецьке шосе, 97-137.

Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.

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