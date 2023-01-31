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У Дніпрі знову деякі мешканці залишилися без води: коли дадуть

Сьогодні 13:50
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Сьогодні, 31 січня, деякі мешканці Дніпра знову залишилися без води.

Новости Днепра про У Дніпрі знову деякі мешканці залишилися без води: коли дадуть

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на просп. Гагаріна, 128; вул. Північній, 17; у пров. Червонокалиновому, 101 припинено водопостачання:

  • просп. Гагаріна, 118, 128;
  • вул. Північної;
  • вул. Стройової;
  • вул. Успенських;
  • вул. Кар’єрної;
  • пров. Кар’єрного;
  • пров.Червонокалинового.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Новости Днепра про У Дніпрі знову деякі мешканці залишилися без води: коли дадуть

Крім того, через знеструмлення припинено водопостачання:

  • вул. Миколи Міхновського, 2-31;
  • пров. Фестивального, 1-31;
  • просп. Миру, 1-95;
  • вул. Березинської, 22-61;
  • вул. Генерала Захарченка, 1-15;
  • пров. Вільного, 2-12;
  • вул. Усенка, 1-23;
  • вул. Донецьке шосе, 97-137.

Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.

Новости Днепра про У Дніпрі знову деякі мешканці залишилися без води: коли дадуть

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Новости Днепра про У Дніпрі знову деякі мешканці залишилися без води: коли дадутьУкраїнська

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