У Дніпрі знову аварійні відключення електроенергії

Погані новини - світла буде ще менше.

У четвер, 18 липня, у Дніпрі ввели аварійні відключення.

Центральна енергетична компанія сповістила своїх споживачів про застосування графіка аварійних відключень. Причина – дефіцит потужностей та наказ “Укренерго”.

У ДТЕКу також повідомили, компанія вводить екстрені відключення у Дніпропетровській області. Це означає, що електроенергія може зникнути в будь-яку мить. Варто відмовитися від ліфтів та зарядити гаджети, поки світло ще є.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі та області посилили обмеження та ввели відключення за чотирма чергами.

Таким чином, з 08:00 до 22:00 застосовані чотири черги відключень у м. Київ, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: