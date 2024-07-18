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У Дніпрі знову аварійні відключення електроенергії

Вчора 14:50
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Погані новини - світла буде ще менше.

Новости Днепра про У Дніпрі знову аварійні відключення електроенергії

У четвер, 18 липня, у Дніпрі ввели аварійні відключення.

Центральна енергетична компанія сповістила своїх споживачів про застосування графіка аварійних відключень. Причина – дефіцит потужностей та наказ “Укренерго”. 

У ДТЕКу також повідомили, компанія вводить екстрені відключення у Дніпропетровській області. Це означає, що електроенергія може зникнути в будь-яку мить. Варто відмовитися від ліфтів та зарядити гаджети, поки світло ще є. 

Нагадаємо, раніше в Дніпрі та області посилили обмеження та ввели відключення за чотирма чергами. 

Таким чином, з 08:00 до 22:00 застосовані чотири черги відключень у м. Київ, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях. 

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