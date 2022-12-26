Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі знесли пам’ятник Максиму Горькому

Сьогодні 12:45
просмотров

У Дніпрі демонтували пам'ятник Горькому.
Новости Днепра про У Дніпрі знесли пам'ятник Максиму Горькому

фото: Суспільне Дніпро

26 грудня в Дніпрі демонтували пам’ятник Максиму Горькому. Поки що монумент перебуватиме на території КП “Зооконтроль” разом із Пушкіним та Дубініним, яких знесли раніше.

Ось так Горького відвозили у “новий дім”:

Новости Днепра про У Дніпрі знесли пам'ятник Максиму Горькому

А так виглядає пустий постамент:

Новости Днепра про У Дніпрі знесли пам'ятник Максиму Горькому

Нагадаємо, у Дніпрі почали демонтовувати пам’ятки пов’язані з РФ чи СРСР. Загалом планують знести 10 монументів. На черзі пам’ятник Матросову, Юхиму Пушкіну (відомий як танк), Михайлу Ломоносову та Олександру Булигіну.

За словами заступника міського голови Дніпра Михайла Лисенко, їхню долю у подальшому вирішуватимуть колегіально із залученням до цього процесу спеціалістів.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі знесли пам'ятник Максиму ГорькомуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі знесли пам'ятник Максиму ГорькомуРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Зарплата 50 тис грн: ТОП-10 вакансій з віддаленою роботою у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:49
    Зарплата 50 тис грн: ТОП-10 вакансій з віддаленою роботою у Дніпрі

    Під час карантинних обмежень через коронавірус багато мешканців Дніпра перейшли…

    Як працює громадський транспорт в Дніпрі в години пік
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:05
    Як працює громадський транспорт в Дніпрі в години пік

    У Дніпрі в години пік запустили технічні рейси трамваїв та…

    Тане на очах: у Дніпрі допомоги потребує породистий сфінкс, якого кинули на вулиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:37
    Тане на очах: у Дніпрі допомоги потребує породистий сфінкс, якого кинули на вулиці

    У Дніпрі котик елітної породи потребує лікування.

    Горіло 150 квадратних метрів: у Дніпрі сталася пожежа на підприємстві
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    Горіло 150 квадратних метрів: у Дніпрі сталася пожежа на підприємстві

    25-го грудня о 23:20 на «101» повідомили про пожежу на…

    Наверх