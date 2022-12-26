У Дніпрі знесли пам’ятник Максиму Горькому

26 грудня в Дніпрі демонтували пам’ятник Максиму Горькому. Поки що монумент перебуватиме на території КП “Зооконтроль” разом із Пушкіним та Дубініним, яких знесли раніше.
Ось так Горького відвозили у “новий дім”:
А так виглядає пустий постамент:
Нагадаємо, у Дніпрі почали демонтовувати пам’ятки пов’язані з РФ чи СРСР. Загалом планують знести 10 монументів. На черзі пам’ятник Матросову, Юхиму Пушкіну (відомий як танк), Михайлу Ломоносову та Олександру Булигіну.
За словами заступника міського голови Дніпра Михайла Лисенко, їхню долю у подальшому вирішуватимуть колегіально із залученням до цього процесу спеціалістів.
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