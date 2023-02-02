У Дніпрі знешкодили банду злочинців, яка тероризувала містян (ВІДЕО)

Як повідомили в СБУ, затримані створювали штучні конфлікти, щоб потім вибивати з містян гроші “за вирішення спору”.
Якщо потерпілі відмовлялися платити, то учасники угруповування починали залякувати їх та погрожувати фізичною розправою. До прикладу, у серпні 2022 року вони зімітували дорожньо-транспортну пригоду зі смертельними наслідками. Вони пообіцяли приховати тіло начебто загиблої людини.
Їх затримали, коли троє з них отримували частину грошей від потерпілого. З місцевого мешканця вони вимагали 8 тисяч доларів за вирішення “проблем”.
За даними слідства, всі вони раніше неодноразово притягувались до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів. Під час обшуків за місцем перебування фігурантів виявлено зброю та гроші, одержані злочинним шляхом.
Усім оголосили про підозру. Триває слідство.
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