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  • У Дніпрі знайшли тіло жінки, яка жила на 8-му поверсі зруйнованого будинку

У Дніпрі знайшли тіло жінки, яка жила на 8-му поверсі зруйнованого будинку

Сьогодні 18:43
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На жаль, дива не сталося.

Новости Днепра про У Дніпрі знайшли тіло жінки, яка жила на 8-му поверсі зруйнованого будинку

Кількість загиблих внаслідок влучання дрона РФ у багатоповерхівку Дніпра збільшилася до двох. Між 8 та 9 поверхами видно тіло жінки. Щоб дістатися до нього, треба демонтувати перекриття, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Таким чином кількість загиблих зросла до двох людей. 

Нагадаємо, раніше з-під завалів потрощеного дроном будинку у Дніпрі дістали тіло 96-річного чоловіка.

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Новости Днепра про У Дніпрі знайшли тіло жінки, яка жила на 8-му поверсі зруйнованого будинкуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі знайшли тіло жінки, яка жила на 8-му поверсі зруйнованого будинкуРусский

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