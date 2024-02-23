У Дніпрі знайшли тіло жінки, яка жила на 8-му поверсі зруйнованого будинку

Кількість загиблих внаслідок влучання дрона РФ у багатоповерхівку Дніпра збільшилася до двох. Між 8 та 9 поверхами видно тіло жінки. Щоб дістатися до нього, треба демонтувати перекриття, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
Таким чином кількість загиблих зросла до двох людей.
Нагадаємо, раніше з-під завалів потрощеного дроном будинку у Дніпрі дістали тіло 96-річного чоловіка.
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