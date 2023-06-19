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У Дніпрі знайшли ручного ворона з номером на лапці

Сьогодні 12:23
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У Дніпрі на лівому березі знайшли домашнього ворона.

Новости Днепра про У Дніпрі знайшли ручного ворона з номером на лапці

На Райончику знайшли ворона з номером на лапці. Про це розповіла дніпрянка Вікторія. 

За її словами, птах ручний, йде на контакт. Ворон не може літати, тому що в нього підрізані крила. Наразі шукають власників крилатого. 

Проте дніпряни занепокоєні тим, що над птахом могли знущатися, і тому він втік з дому. 

Якісь хворі на мізки підрізали птасі крила. Все одно, що людині підрізати нижні кінцівки
Підрізали крила, щоб птах не улетів. А він уйшов, – пишуть дніпряни.
 
Також містяни припускають, що ворон змалечку жив з людьми, тому не вміє ні літати, ні добувати їжу, тож в природі самостійно не виживе. 
 
Нагадаємо, раніше в Дніпрі у підвалі замурували кішку. 
 
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Новости Днепра про У Дніпрі знайшли ручного ворона з номером на лапціУкраїнська

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