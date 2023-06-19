У Дніпрі знайшли ручного ворона з номером на лапці

На Райончику знайшли ворона з номером на лапці. Про це розповіла дніпрянка Вікторія.
За її словами, птах ручний, йде на контакт. Ворон не може літати, тому що в нього підрізані крила. Наразі шукають власників крилатого.
Проте дніпряни занепокоєні тим, що над птахом могли знущатися, і тому він втік з дому.
Автор:
У 1930-х роках частину островів біля Дніпра затопили. Частково пішов…
На Дніпропетровщині затримали агента ГРУ, який планував диверсії на залізниці.
У Дніпрі на вулиці Данила Нечая загорілася квартира.
Сьогодні, 19 червня у Дніпрі трамваї та тролейбуси курсуватимуть у…