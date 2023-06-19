У Дніпрі знайшли ручного ворона з номером на лапці

У Дніпрі на лівому березі знайшли домашнього ворона.

На Райончику знайшли ворона з номером на лапці. Про це розповіла дніпрянка Вікторія.

За її словами, птах ручний, йде на контакт. Ворон не може літати, тому що в нього підрізані крила. Наразі шукають власників крилатого.

Проте дніпряни занепокоєні тим, що над птахом могли знущатися, і тому він втік з дому.

Якісь хворі на мізки підрізали птасі крила. Все одно, що людині підрізати нижні кінцівки Підрізали крила, щоб птах не улетів. А він уйшов, – пишуть дніпряни.

Також містяни припускають, що ворон змалечку жив з людьми, тому не вміє ні літати, ні добувати їжу, тож в природі самостійно не виживе.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі у підвалі замурували кішку.

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