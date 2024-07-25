У Дніпрі знайшли мертвим відомого активіста, який зник напередодні

Керівника місцевої профспілки Михайла Тонконогого знайшли мертвим.

Голова Соборної ради Дніпра Артем Тімарєв на своїв Facebook-сторінці опублікував трагічну звістку – відомого дніпровського активіста Михайла Тонконого знайшли мертвим.

Почивай зі світом Мишко… ти був яскравою Особистістю, – написав він у дописі.

У коментарях до публікація на питання, чи був це нещасний випадок, чи вбивство, Тімарєв відповів, що на тілі Михайла виявили ознаки насильницької смерті.

Працюють криміналісти, попередньо є ознаки насильницької смерті, – написав він.

Окрім цього, на своїй сторінці у Facebook активіст з Дніпра Віталій Санжаков опублікував відео, в якому доповів про смерть Михайла Тонконогого.

Наразі, знайшли його (Михайла) машину та його тіло. Його вбили, вбивці затримані – це все, що я можу сказати зараз, – доповів Санжаков.

Редакція dnepr.info висловлює співчуття рідним загиблого.

Зауважимо, що офіційної інформації досі немає, слід очікувати на коментар поліції.

Нагадаємо, вчора ми писали, що Михайло Тонконогий поїхав з місця мешкання 22 липня та після цього зв’язок з ним зник. Про його місцезнаходження не було відомо, а востаннє його автомобіль Skoda Octavia синього кольору бачили на Слобожанському проспекті.

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