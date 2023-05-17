У Дніпрі знайшли бабусю, яка зникла з пансіонату два дні тому: що з нею

У Дніпрі розшукали бабусю, яка зникла два дні тому.

Як повідомили в поліції, 88-річну бабусю, яку шукали два дні, знайшли в балці.

15 травня жінка пішла з пансіонату для літніх людей та не повернулася. Раніше повідомлялося, що жінка має проблеми з пам’яттю і не завжди розуміє, де знаходиться. Тому поліціянти та небайдужі містяни розпочали пошукову операцію.

Як виявилося, жінка заблукала в лісосмузі. Пошуки бабусі тривали понад два дні, але завдяки службовому псові, який взяв слід речей, її вдалося знайти.

Собака якого звати Тайсон привів поліціянтів до жінки, яка в безпорадному стані лежала в балці. Вона почувалася зле та не могла самостійно вибратися з лісосмуги.

На щастя, все закінчилося добре. Бабусю знайшли і вивели з лісу, а потім передали працівникам пансіонату.

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