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У Дніпрі знайшли бабусю, яка зникла з пансіонату два дні тому: що з нею

Сьогодні 17:20
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У Дніпрі розшукали бабусю, яка зникла два дні тому.

Новости Днепра про У Дніпрі знайшли бабусю, яка зникла з пансіонату два дні тому: що з нею

Як повідомили в поліції, 88-річну бабусю, яку шукали два дні, знайшли в балці.
 
15 травня жінка пішла з пансіонату для літніх людей та не повернулася. Раніше повідомлялося, що жінка має проблеми з пам’яттю і не завжди розуміє, де знаходиться. Тому поліціянти та небайдужі містяни розпочали пошукову операцію.
 
Як виявилося, жінка заблукала в лісосмузі. Пошуки бабусі тривали понад два дні, але завдяки службовому псові, який взяв слід речей, її вдалося знайти. 
 
Собака якого звати Тайсон привів поліціянтів до жінки, яка в безпорадному стані лежала в балці. Вона почувалася зле та не могла самостійно вибратися з лісосмуги.
 
На щастя, все закінчилося добре. Бабусю знайшли і вивели з лісу, а потім передали працівникам пансіонату.
 

Новости Днепра про У Дніпрі знайшли бабусю, яка зникла з пансіонату два дні тому: що з нею

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Новости Днепра про У Дніпрі знайшли бабусю, яка зникла з пансіонату два дні тому: що з неюУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі знайшли бабусю, яка зникла з пансіонату два дні тому: що з неюРусский

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