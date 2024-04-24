У Дніпрі змінили назву ще 8 вулиць: яких саме

Під час чергового засідання міськради ухвалили рішення про перейменування ще восьми вулиць. Це вулиці, які мали дерусифікували та деколонізувати.
Список перейменованих топонімів:
Крім цього, затвердили назви нових проїздів в Амур-Нижньодніпровському районі. Відтепер поблизу Полтавського шосе і вулиці Шефської з’явилися вулиця Успішна, провулок Успішний та вулиця Мелодійна.
Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про зміну назв 40 міст/селищ та трьох районів Дніпропетровської області.
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