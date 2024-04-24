У Дніпрі змінили назву ще 8 вулиць: яких саме

Ще вісім вулиць перейменували в Дніпрі.

Під час чергового засідання міськради ухвалили рішення про перейменування ще восьми вулиць. Це вулиці, які мали дерусифікували та деколонізувати.

Список перейменованих топонімів:

вул. Гавриленка (Центральний р-н) – вул. Лікаря Ребініна;

вул. Говорова (Шевченківський р-н) – вул. Петра Розумного;

пров. Гребьонкіна (Новокодацький р-н) – пров. Радний;

вул. Кам’яногірська (Новокодацький р-н) – вул. Андріївська;

вул. Кокчетавська (Самарський р-н) – вул. Пікетна;

вул. Писарева (Соборний р-н) – вул. Всесвіту;

вул. Писемського (Новокодацький р-н) – вул. Родини Ульманів;

вул. Мінусинська (Амур-Нижньодніпровський р-н) – вул. Віктора Сулими.

Крім цього, затвердили назви нових проїздів в Амур-Нижньодніпровському районі. Відтепер поблизу Полтавського шосе і вулиці Шефської з’явилися вулиця Успішна, провулок Успішний та вулиця Мелодійна.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про зміну назв 40 міст/селищ та трьох районів Дніпропетровської області.

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