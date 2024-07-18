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У Дніпрі змінили графіки погодинних відключень: світло вимикатимуть ще частіше

Сьогодні 11:08
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На жаль, світла знову буде мало.

Новости Днепра про У Дніпрі змінили графіки погодинних відключень: світло вимикатимуть ще частіше

В Укренерго повідомили про вихід з ладу обладнання на двох енергооб’єктах.

У зв’язку з аварійною ситуацією в енергетичній компанії розпорядили запровадження змінених графіків відключень для декількох регіонів України, у їх числі – Дніпропетровщина. 

У четверг 18 липня з 08:00 до 22:00 застосовуються чотири черги відключень одночасно, в інші години – три черги. 

Якщо застосовано більше трьох черг графіків – обмеження розповсюджуються на більшу кількість споживачів. Інформацію щодо графіків відключень у кожному регіоні дивіться на сайтах обленерго або на їхніх сторінках у соцмережах, – написали в публікації Укренерго.

Новости Днепра про У Дніпрі змінили графіки погодинних відключень: світло вимикатимуть ще частіше

Нагадаємо, сьогодні ми писали про графіки відключень на 18 липня у Дніпрі. Наразі вони вже не актуальні. Відключення проводитимуться за зміненими графіками.

ЦЕК:

  • 1 черга:
    – з 11:00 до 17:00;
    – з 20:00 до 24:00.
  • 2 черга:
    – з 08:00 до 11:00;
    – з 14:00 до 20:00;
    – з 23:00 до 24:00.
  • 3 черга:
    – з 08:00 до 14:00;
    – з 17:00 до 23:00.
  • 4 черга:
    – з 08:00 до 14:00;
    – з 17:00 до 23:00.
  • 5 черга:
    – з 08:00 до 11:00;
    – з 14:00 до 20:00;
    – з 23:00 до 24:00.
  • 6 черга:
    – з 11:00 до 17:00;
    – з 20:00 до 24:00.

Станом на 11:00 застосовуються відключення споживачів 1, 3, 4 та 6 черги.

Слідкувати за змінами можна у Telegram-каналі енергетичної компанії, дізнатися відношення своєї адреси до певної черги відключень – на сайті

Ознайомитися з графіками відключень абонентів ДТЕК можна у чат-ботах: Viber, або Telegram. А також на офіційному сайті

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Новости Днепра про У Дніпрі змінили графіки погодинних відключень: світло вимикатимуть ще частішеУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі змінили графіки погодинних відключень: світло вимикатимуть ще частішеРусский

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