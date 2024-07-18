У Дніпрі змінили графіки погодинних відключень: світло вимикатимуть ще частіше

В Укренерго повідомили про вихід з ладу обладнання на двох енергооб’єктах.
У зв’язку з аварійною ситуацією в енергетичній компанії розпорядили запровадження змінених графіків відключень для декількох регіонів України, у їх числі – Дніпропетровщина.
У четверг 18 липня з 08:00 до 22:00 застосовуються чотири черги відключень одночасно, в інші години – три черги.
Якщо застосовано більше трьох черг графіків – обмеження розповсюджуються на більшу кількість споживачів. Інформацію щодо графіків відключень у кожному регіоні дивіться на сайтах обленерго або на їхніх сторінках у соцмережах, – написали в публікації Укренерго.
Нагадаємо, сьогодні ми писали про графіки відключень на 18 липня у Дніпрі. Наразі вони вже не актуальні. Відключення проводитимуться за зміненими графіками.
ЦЕК:
Станом на 11:00 застосовуються відключення споживачів 1, 3, 4 та 6 черги.
Слідкувати за змінами можна у Telegram-каналі енергетичної компанії, дізнатися відношення своєї адреси до певної черги відключень – на сайті.
Ознайомитися з графіками відключень абонентів ДТЕК можна у чат-ботах: Viber, або Telegram. А також на офіційному сайті.
Читайте також:
Автор:
Мешканці Дніпропетровщини за гроші незаконно вивозили чоловіків за кордон.
У Кам'янському районі обікрали будинок військового.
У Дніпрі помер видатний лікар Олександр Владимиров.
Пухнастого хижака помітили в заповіднику поблизу Дніпра.