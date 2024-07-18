У Дніпрі змінили графіки погодинних відключень: світло вимикатимуть ще частіше

На жаль, світла знову буде мало.

В Укренерго повідомили про вихід з ладу обладнання на двох енергооб’єктах.

У зв’язку з аварійною ситуацією в енергетичній компанії розпорядили запровадження змінених графіків відключень для декількох регіонів України, у їх числі – Дніпропетровщина.

У четверг 18 липня з 08:00 до 22:00 застосовуються чотири черги відключень одночасно, в інші години – три черги.

Якщо застосовано більше трьох черг графіків – обмеження розповсюджуються на більшу кількість споживачів. Інформацію щодо графіків відключень у кожному регіоні дивіться на сайтах обленерго або на їхніх сторінках у соцмережах, – написали в публікації Укренерго.

Нагадаємо, сьогодні ми писали про графіки відключень на 18 липня у Дніпрі. Наразі вони вже не актуальні. Відключення проводитимуться за зміненими графіками.

ЦЕК:

1 черга:

– з 11:00 до 17:00;

– з 20:00 до 24:00.

– з 11:00 до 17:00; – з 20:00 до 24:00. 2 черга:

– з 08:00 до 11:00;

– з 14:00 до 20:00;

– з 23:00 до 24:00.

– з 08:00 до 11:00; – з 14:00 до 20:00; – з 23:00 до 24:00. 3 черга:

– з 08:00 до 14:00;

– з 17:00 до 23:00.

– з 08:00 до 14:00; – з 17:00 до 23:00. 4 черга:

– з 08:00 до 14:00;

– з 17:00 до 23:00.

– з 08:00 до 14:00; – з 17:00 до 23:00. 5 черга:

– з 08:00 до 11:00;

– з 14:00 до 20:00;

– з 23:00 до 24:00.

– з 08:00 до 11:00; – з 14:00 до 20:00; – з 23:00 до 24:00. 6 черга:

– з 11:00 до 17:00;

– з 20:00 до 24:00.

Станом на 11:00 застосовуються відключення споживачів 1, 3, 4 та 6 черги.

Слідкувати за змінами можна у Telegram-каналі енергетичної компанії, дізнатися відношення своєї адреси до певної черги відключень – на сайті.

Ознайомитися з графіками відключень абонентів ДТЕК можна у чат-ботах: Viber, або Telegram. А також на офіційному сайті.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: