У Дніпрі зіткнулися Mazda та трамвай №19: рух ускладнено

Сьогодні, 6 листопада, у Дніпрі на перехресті вулиць Павлова та Академіка Белелюбського сталася аварія – там зіткнулися Mazda та трамвай №19.
Про це повідомили у Telegram-каналі “Дніпро обласний”.
Інформації про постраждалих поки немає.
На цій ділянці дороги ускладнено рух – збирається затор. Крім того, рух трамваїв тимчасово заблоковано.
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі з другої спроби продали майно збанкрутілого заводу.
1977 року в Дніпрі з'явився Театральний бульвар. На новому місці…
Максимальний розмір матдопомоги – десять прожиткових мінімумів. На сьогодні це…
У Дніпрі є кілька місць через зникнення яких досі сумують…