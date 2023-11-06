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У Дніпрі зіткнулися Mazda та трамвай №19: рух ускладнено

Сьогодні 17:54
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Трамваї №19 можуть затримуватися!

Новости Днепра про У Дніпрі зіткнулися Mazda та трамвай №19: рух ускладнено

Сьогодні, 6 листопада, у Дніпрі на перехресті вулиць Павлова та Академіка Белелюбського сталася аварія – там зіткнулися Mazda та трамвай №19.

Про це повідомили у Telegram-каналі “Дніпро обласний”.

Інформації про постраждалих поки немає.

На цій ділянці дороги ускладнено рух – збирається затор. Крім того, рух трамваїв тимчасово заблоковано.  

Новости Днепра про У Дніпрі зіткнулися Mazda та трамвай №19: рух ускладнено

Дані застосунку EasyWay.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

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Новости Днепра про У Дніпрі зіткнулися Mazda та трамвай №19: рух ускладненоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі зіткнулися Mazda та трамвай №19: рух ускладненоРусский

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