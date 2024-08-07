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  • У Дніпрі жителі Ігрені скаржаться на сусідів, які вмикають звуки вибухів о 3 ночі

У Дніпрі жителі Ігрені скаржаться на сусідів, які вмикають звуки вибухів о 3 ночі

Сьогодні 12:15
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На Ігрені хтось вмикає звуки вибухів.

Новости Днепра про У Дніпрі жителі Ігрені скаржаться на сусідів, які вмикають звуки вибухів о 3 ночі

Жителі ж/м Ігрень розповіли про сусідів, які вмикають звуки вибухів з відео о 3 ночі.

За словами місцевих, вони почули віддалені вибухи, а коли виглянули надвір, то зрозуміли, що звуки лунають з відео, яке гучно увімкнули в сусідньому будинку. 

На відео, яке виклали в мережі, чутно приглушені звуки снарядів та свист. 

Навіщо сусіди вмикають вибухи місцеві жителі не знають, але сподіваються, що люди відтепер розважатимуться інакше.

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Новости Днепра про У Дніпрі жителі Ігрені скаржаться на сусідів, які вмикають звуки вибухів о 3 ночіУкраїнська

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