У Дніпрі жителі Ігрені скаржаться на сусідів, які вмикають звуки вибухів о 3 ночі

На Ігрені хтось вмикає звуки вибухів.

Жителі ж/м Ігрень розповіли про сусідів, які вмикають звуки вибухів з відео о 3 ночі.

За словами місцевих, вони почули віддалені вибухи, а коли виглянули надвір, то зрозуміли, що звуки лунають з відео, яке гучно увімкнули в сусідньому будинку.

На відео, яке виклали в мережі, чутно приглушені звуки снарядів та свист.

Навіщо сусіди вмикають вибухи місцеві жителі не знають, але сподіваються, що люди відтепер розважатимуться інакше.

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