У Дніпрі жителі Ігрені скаржаться на сусідів, які вмикають звуки вибухів о 3 ночі

Жителі ж/м Ігрень розповіли про сусідів, які вмикають звуки вибухів з відео о 3 ночі.
За словами місцевих, вони почули віддалені вибухи, а коли виглянули надвір, то зрозуміли, що звуки лунають з відео, яке гучно увімкнули в сусідньому будинку.
На відео, яке виклали в мережі, чутно приглушені звуки снарядів та свист.
Навіщо сусіди вмикають вибухи місцеві жителі не знають, але сподіваються, що люди відтепер розважатимуться інакше.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі на Набережній помітили моторошну знахідку.
Активну молодь Дніпра запрошують до обговорення нових символів Дніпра.
Патрульні допомогли літній жінці, що загубилася, дістатися додому.
Ще одному старовинному будинку у Дніпрі присвоїли статус об’єкта культурної…