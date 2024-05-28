У Дніпрі жінки допомогли чоловіку втекти від ТЦК (ВІДЕО)

Відео з цим випадком шириться у місцевих Telegram-каналах.
Як повідомляють очевидці, чоловік знаходився у мікроавтобусі з працівниками ТЦК та намагався втекти.
Довкола транспорту зібралася немала кількість жінок, які деблокували його та допомогли ухилянту вилізти з вікна.
Після цього він відкрив багажник автомобіля, забрав власний велосипед та поїхав по своїм справам.
Обставини цієї ситуації не повідомляються, однак військові ніяк не відреагували на втечу.
Раніше ми писали, що в Україні прикордонники затримали аквамена, який намагався доплисти до коханої через Дністер.
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