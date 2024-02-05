У Дніпрі жінка загриміла до лікарні через жарознижувальні ліки

Препарати, які б мали полегшити стан, відправили жінку до лікарні.

У Дніпрі жінка відчула себе зле після того, як випила жарознижувальне. Як розповів медик Центральної підстанції Дніпровської станції ЕМД Віктор Пальчинський, виклик до “швидкої” надійшов 5 лютого. Чоловік хворої розповів диспетчеру: у його дружини почалася алергічна реакція після вживання ліків.

На місце виїхала бригада “швидкої”. По приїзду виявилося, що жінка кілька днів хворіє на гостре респіраторне захворювання. Лікувалася звичними для “простуди” препаратами, але коли вчергове випила жарознижувальне, то через пару хвилин побачила на тілі “кропив’янку” та великі червоні плями, які в додачу ще й свербіли.

розповідає Віктор. Через невеликий проміжок часу хвора побачила на своєму тілі великі плями (кропивʼянка), які супроводжувалися нестерпним свербежем, трішечки згодом відчула утруднене дихання та загальну слабкість. Чоловік постраждалої негайно звернувся по допомогу до служби “103”, –Віктор.

У хворої почався анафілактичний шок, тому фельдшери негайно відправили пацієнтку до лікарні.

Прибувши на виклик виявили пацієнтку у важкому стані з клінічними проявами анафілактичного шоку. Негайно розпочали надання медичної допомоги, після якої стан стабілізувався і жінку доправлено до профільного лікувального закладу, – зауважив медик. Наразі жінка під наглядом лікарів.

Медики закликають дніпрян уважно читати інструкцію до ліків та проконсультуватися з сімейним лікарем, якщо є алергічні реакції на ті чи інші ліки.

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