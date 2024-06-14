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У Дніпрі жінка випала з вікна п’ятого поверху: коментар поліції

Сьогодні 10:41
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На одній з вулиць Дніпра жінка випала з вікна п'ятого поверху.

Новости Днепра про У Дніпрі жінка випала з вікна п'ятого поверху: коментар поліції

Фотографіями та повідомленнями про це поділилися свідки у Telegram-каналах.

За інформацією від очевидців, подія сталася на вулиці Гладкова, 29.

Попередньо, від отриманих травм жінка померла. 

На місце події прибули правоохоронці для з’ясування обставин.

Кореспонденти dnepr.info взяли коментар у речниці Дніпровського районного управління поліції Аліни Стадник. Вона повідомила, що жінка 1957 року народження, за попередньою правовою кваліфікацією – вчинила самогубство. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі 7-річна дитина випала з вікна третього поверху, до цього у Дніпрі 3-річна дитина випала з вікна десятого поверху.

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Новости Днепра про У Дніпрі жінка випала з вікна п'ятого поверху: коментар поліціїУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі жінка випала з вікна п'ятого поверху: коментар поліціїРусский

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