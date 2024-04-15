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У Дніпрі жінка випала з вікна 16-поверхівки: це може бути самогубство

Сьогодні 15:37
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У Дніпрі на Запорізькому шосе загинула жінка.

Новости Днепра про У Дніпрі жінка випала з вікна 16-поверхівки: це може бути самогубство

У понеділок, 15 квітня, біля одного із будинків на Запорізькому шосе знайшли труп жінки. Очевидці зазначають, що ймовірно жінка випала з вікна 16-поверхівки. 

На жаль, травми виявилися смертельними. Відомо, що на місці працюють медики та поліція. 

У поліції Dnepr.info підтвердили цю інформацію. Попередня правова кваліфікація – самогубство. Особу жінки встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у Кривому Розі з’ясовують обставини смерті 15-річної дівчинки, яку знайшли мертвою біля покинутої будівлі. 

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Новости Днепра про У Дніпрі жінка випала з вікна 16-поверхівки: це може бути самогубствоУкраїнська

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