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  • У Дніпрі жінка викликала “швидку”, аби їй поміряли тиск, бо через відключення світла сама це зробити не може

У Дніпрі жінка викликала “швидку”, аби їй поміряли тиск, бо через відключення світла сама це зробити не може

Сьогодні 12:52
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Жителька Дніпра викликала "швидку" через відключення світла.

Новости Днепра про У Дніпрі жінка викликала

Жителька Дніпра звернулася за допомогою до станції екстреної медичної допомоги, але повідомила неправдиву інформацію. Як розповів медичний працівник Віктор Пальчинський, жінка розповіла диспетчеру, що має проблеми із серцем і високий артеріальний тиск.

Однак, після обстеження, виявилося, що всі показники в межах норми, жодного гострого стану не виявлено і допомоги жінка не потребувала. Дніпрянка пояснила медикам, що вона викликала “швидку” для вимірювання артеріального тиску, бо вимкнули світло і самостійно вона цього зробити не може.

Нацполіція склала на жінку протокол за неправдивий виклик швидкої. Тепер жителька Дніпра має заплатити 850 гривень штрафу. 

У яких випадках треба звертатися до “швидкої”?

  • непритомності або порушень притомності;
  • судом;
  • раптового розладу дихання, відсутності дихання, неефективності дихання;
  • раптового болю в грудній клітці;
  • раптового головного болю, що супроводжується запамороченням і/або нудотою;
  • раптового порушення зору;
  • порушення мовлення, слабкості у кінцівках, що виникли раптово;
  • гіпо- та гіперглікемічної коми;
  • гострого болю в черевній порожнині чи/та поперековому відділі;
  • значної зовнішньої кровотечі, блювання кров’ю, кровохаркання;
  • ознак внутрішньої кровотечі (різке падіння артеріального тиску, наростання частоти пульсу, різка загальна слабкість та блідість шкіри тощо);
  • порушення перебігу вагітності (передчасні пологи, кровотеча, інше);
  • анафілактичної реакції, спричиненої різними чинниками;
  • укусів змій та павуків;
  • травм, які загрожують життю;
  • нещасних випадків будь-якого характеру;
  • теплового удару і переохолодження, які загрожують життю;
  • асфіксії всіх видів (утоплення, потрапляння сторонніх тіл у дихальні шляхи, удушення);
  • надзвичайних ситуацій будь-якого характеру;
  • гострих психічних розладів (з поведінкою, небезпечною для життя пацієнта та/або людей поруч);
  • інших станів, які загрожують життю та здоров’ю людини;

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