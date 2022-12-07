У Дніпрі жінка померла у кареті швидкої: що сталося

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Рятувальники та медики оперативно прибули на місце. Під час гасіння займання співробітники ДСНС виявили 72-річну жінку. Її відразу винесли на свіже повітря.
Власницю будинку з попереднім діагнозом «опіки та отруєння продуктами горіння» медики відразу повезли до лікарні. Але, на жаль, дорогою жінка померла.
Читайте также:
Автор:
У Дніпрі діти та дорослі відкрили сезон небезпечних ігор.
У Дніпрі продають шоколадку з минулого життя.
У Дніпрі затримали чоловіка, який чіплявся до дитини.
На Дніпропетровщині горе-крадій спочатку потрапив в ДТП на вкраденому авто,…