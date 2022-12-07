У Дніпрі жінка померла у кареті швидкої: що сталося

Сьогодні, 7 грудня, у Дніпрі на вулиці Миколи Гнатюка сталася пожежа - там горів будинок.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники та медики оперативно прибули на місце. Під час гасіння займання співробітники ДСНС виявили 72-річну жінку. Її відразу винесли на свіже повітря.

Власницю будинку з попереднім діагнозом «опіки та отруєння продуктами горіння» медики відразу повезли до лікарні. Але, на жаль, дорогою жінка померла.

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