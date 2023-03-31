У Дніпрі жінка пограбувала пенсіонерку: забрала 15 тис. грн

Нещодавно у Дніпрі 33-річна жінка пограбувала 79-річну бабусю.

Так, за даними слідства, зловмисниця під приводом продажу молочної продукції зайшла до квартири пенсіонерки та згодом викрала у неї 15 тисяч гривень.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Коли пенсіонерка виявила відсутність грошей, вона звернулася до поліції.

Правоохоронці розшукали 33-річну раніше судиму жінку, причетну до злочину.

29 березня слідчі повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Нині перевіряється причетність підозрюваної до інших подібних злочинів.

Триває слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Борисполі мешканець Дніпропетровщини пограбував неповнолітню.

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