У Дніпрі жінка підпалила себе посеред вулиці: що кажуть у поліції

У Дніпрі жінка вчинила самогубство.

Випадок стався на вулиці Віталія Білахіва. Там 53-річна жінка облила себе спиртом і підпалила. Врятувати її не вдалося. Вона померла від сильних опіків.

З приводу цього інциденту ми звернулися до поліції. Там “dnepr.info” повідомили, що жінка вчинила самогубство. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Триває слідтсво.

“Факт мав місце. За фактом самогубства слідчі відкрили кримінальне провадження”, – повідомила речниця поліції Дніпра Аліна Стадник.

Останнім часом на Дніпропетровщині зростає кількість самогубств. Куди звертатися за психологічною допомогою:

0-800-100-102 – гаряча лінія Національної психологічної асоціації; 116-111,

0-800-500-225 – національна гаряча лінія для дітей та молоді «Ла Страда-Україна»; 15-50, 067-133-;

15-50 – телефон довіри;

73-33 – гаряча лінія з питань запобігання самогубствам та профілактики психологічного здоров’я «Lifeline Ukraine».

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