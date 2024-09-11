У Дніпрі жінка підпалила себе посеред вулиці: що кажуть у поліції

Випадок стався на вулиці Віталія Білахіва. Там 53-річна жінка облила себе спиртом і підпалила. Врятувати її не вдалося. Вона померла від сильних опіків.
З приводу цього інциденту ми звернулися до поліції. Там “dnepr.info” повідомили, що жінка вчинила самогубство. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Триває слідтсво.
“Факт мав місце. За фактом самогубства слідчі відкрили кримінальне провадження”, – повідомила речниця поліції Дніпра Аліна Стадник.
Останнім часом на Дніпропетровщині зростає кількість самогубств. Куди звертатися за психологічною допомогою:
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