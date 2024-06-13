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У Дніпрі жінка обмазала фекаліями дитячий майданчик, щоб ніхто не грався

Сьогодні 09:12
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На одному з дитячих майданчиків Дніпра сталася дивна ситуація.

Про подію розповіли жителі у місцевих Telegram-каналах та прикріпили фото.

Повідомляється, що на одному з дитячих майданчиків Шевченківського району помітили дивні плями на ігровому, а також спортивному обладнанні.

Новости Днепра про У Дніпрі жінка обмазала фекаліями дитячий майданчик, щоб ніхто не грався 

Очевидці повідомили, що їх зробила жінка, яка, імовірно, живе навпроти майданчику. Схоже на те, що їй набридли гучні ігри дітей, та вона захотіла вирішити цю проблему, обмазавши гірку та бруси фекаліями. Чиїми саме – невідомо. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Дніпрі на Європейській площі невідомі стріляють по вікнах квартир.

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Новости Днепра про У Дніпрі жінка обмазала фекаліями дитячий майданчик, щоб ніхто не гравсяУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі жінка обмазала фекаліями дитячий майданчик, щоб ніхто не гравсяРусский

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