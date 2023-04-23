У Дніпрі жінка не захотіла забирати з лікарні сина, який втік з дому

У Дніпрі мама відмовилася забирати з лікарні сина, який загубився.

Про це йдеться у вироці, опублікованому на сайті Єдиного реєстру судових рішень.

Усе сталося 4 квітня. Близько 15 години дня маленький хлопчик втік з власного дому. Через дві години поліція розшукала малюка і відвезла до лікарні. Дитина була в брудному одязі та голодна.

Правоохоронці знайшли матір хлопчика, проте та була п’яною та не захотіла забрати власного сина додому.

Поліціянти навідалися додому до родини. Як виявилося, дитина жила в антисанітарії, а мама не доглядала за своїм сином.

Суд оштрафував жінку на 850 гривень за невиконання батьківських обов’язків. Також вона зобов’язана сплатити судовий збір у розмірі 536,80 грн.

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