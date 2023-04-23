У Дніпрі жінка не захотіла забирати з лікарні сина, який втік з дому

Про це йдеться у вироці, опублікованому на сайті Єдиного реєстру судових рішень.
Усе сталося 4 квітня. Близько 15 години дня маленький хлопчик втік з власного дому. Через дві години поліція розшукала малюка і відвезла до лікарні. Дитина була в брудному одязі та голодна.
Правоохоронці знайшли матір хлопчика, проте та була п’яною та не захотіла забрати власного сина додому.
Поліціянти навідалися додому до родини. Як виявилося, дитина жила в антисанітарії, а мама не доглядала за своїм сином.
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