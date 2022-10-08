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У Дніпрі жінка ледь не померла після прийому антибіотику

Сьогодні 16:11
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Не займайтеся самолікуванням.

Новости Днепра про У Дніпрі жінка ледь не померла після прийому антибіотику

У Дніпрі 42-річна жінка ледь не померла, після того як прийняла ліки. Про це розповів фельдшер Влад Боднюк.

За словами медика, у жінки було загострення хронічного бронхіту, тому вона за порадою сусідки, вирішила прийняти антибіотик. Але їй майже відразу стало зле, почалася жахлива алергічна реакція.

До швидкої подзвонила донька і розповіла, що її мама втратила свідомість і поблідніла. Медики негайно приїхали на виклик. Виявилося, що в жінки алергія на пеніцилин, а вона прийняла препарат у складі якого є цей антибіотик. У пацієнтки була анафілаксія – серйозна алергічна реакція, яка може призвести до смерті.

– Під час огляду донька пацієнтки сказала, що у мами є алергія на пеніцилін і те що вона прийняла препарат цефуроксім, який їй порекомендувала сусідка. Після надання невідкладної медичної допомоги (введення адреналіну, інфузійна та киснева підтримка) з діагнозом: Перехресна алергія. “Анафілактичний шок” шпиталізована до профільного медичного закладу міста в стабільному середньої важкості стані, – розповів він.

Медики закликають не займатися самолікуванням та слухати поради тільки свого лікаря.

Новости Днепра про У Дніпрі жінка ледь не померла після прийому антибіотику

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