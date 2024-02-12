У Дніпрі жінка гучно слухала гімн СРСР: що кажуть у поліції (ВІДЕО)

На прохання вимкнути композицію жінка відреагувала агресивно.

Учора ввечері у Дніпрі на вулиці жінка гучно слухала гімн СРСР.

Відео опублікували місцеві мешканці у соцмережі.

На кадрах чутно, що жінка не просто слухає гімн, а навіть підспівує.

Містяни попросили її вимкнути заборонену композицію, на що дніпрянка відреагувала агресивно і далі продовжила прослуховування. Також жінка сказала, що її брат йде до ЗСУ, тому їй однаково, що слухати.

Ми звернулися за коментарем до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що заяв до правоохоронних органів не було.

Наразі вказаний факт правоохоронці зафіксували для перевірки та зʼясування обставин, – додали у поліції.

Зазначимо, в Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів. Її використання передбачає як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.

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