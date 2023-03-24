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У Дніпрі зграя безпритульних собак напала на дитину

Сьогодні 14:12
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Будьте обережні!

Новости Днепра про У Дніпрі зграя безпритульних собак напала на дитину

У Дніпрі зграя безпритульних собак напала на дитину.

Про це написала дніпрянка Анна Старчевська у Facebook.

За її словами, собаки оселилися біля будинку, вони з чіпами, але кидаються на людей. Сьогодні на її очах вони напали на дитину.

На щастя, тільки пошкодили одяг.

Новости Днепра про У Дніпрі зграя безпритульних собак напала на дитину

Підкажіть, будь ласка, що робити і куди звертатись, коли біля дому оселилась зграя собак? – запитала Анна.

Їй порадили зателефонувати в КП “Зооконтроль”.

Новости Днепра про У Дніпрі зграя безпритульних собак напала на дитину

Алла Сердюк, яка живе у цьому будинку, зазначила, що собак підгодовує “сусідка з першого поверху”, тому вони і оселилися у дворі.

Тож так буде продовжуватись вічно, – підсумувала жінка.

Новости Днепра про У Дніпрі зграя безпритульних собак напала на дитину

Про всяк випадок залишаємо контакти комунального підприємства: 068-828-22-55, пошта: [email protected].

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі будуть безкоштовно стерилізувати хатніх безпородних собак.

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Новости Днепра про У Дніпрі зграя безпритульних собак напала на дитинуУкраїнська

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