У Дніпрі зграя безпритульних собак напала на дитину.
Про це написала дніпрянка Анна Старчевська у Facebook.
За її словами, собаки оселилися біля будинку, вони з чіпами, але кидаються на людей. Сьогодні на її очах вони напали на дитину.
На щастя, тільки пошкодили одяг.
Підкажіть, будь ласка, що робити і куди звертатись, коли біля дому оселилась зграя собак? – запитала Анна.
Їй порадили зателефонувати в КП “Зооконтроль”.
Алла Сердюк, яка живе у цьому будинку, зазначила, що собак підгодовує “сусідка з першого поверху”, тому вони і оселилися у дворі.
Тож так буде продовжуватись вічно, – підсумувала жінка.
Про всяк випадок залишаємо контакти комунального підприємства: 068-828-22-55, пошта: [email protected].
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі будуть безкоштовно стерилізувати хатніх безпородних собак.
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Александра Лучка
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