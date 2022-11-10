У Дніпрі збираються перейменувати проспект Пушкіна: є документ

У Дніпрі планують перейменувати проспект Пушкіна.

У Дніпрі продовжують перейменовувати топоніми, які пов’язані з Росією. Цього разу можуть позбавитися проспекту Пушкіна.

Про це йдеться в тексті проєкту рішення, який опублікували на сайті міськради.

Зазначається, що збираються перейменувати низку вулиць, серед яких є проспект Пушкіна. Якщо рішення приймуть, то він носитиме назву Лесі Українки.

Перейменують:

вул.Новгородську на вул. Хутірську

вул. Арбатську на вул. Арабатську

вул. Петрозаводську на вул. Незламну

вул. Леваневського на вул. Вірменської громади

вул. Космонавта Комарова на вул. Олександра Кукурби

вул. Магнітогорську на вул. Пасічну

сквер Євгена Клочка на сквер Максима Семенова

Рішення про перейменування повинні прийняти на сесії міської ради, яка має відбутися 16 листопада.

Зазначимо, що навколо проспекту Пушкіна відбуваються запеклі дискусії, хтось вважає, що Дніпру не потрібні згадки про російського письменника, а хтось не вважає, що потрібно повністю відмовлятися “від класиків”. На сайті місцевих петицій декілька разів створювали голосування, де пропонували перейменувати проспект Пушкіна на проспект Лесі Українки, але вони не набирали достаньої кількості підписів. Але як бачимо, міська влада дослухалася до мешканців міста і внесла це питання на розгляд.

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