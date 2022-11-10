У Дніпрі збираються перейменувати проспект Пушкіна: є документ

У Дніпрі продовжують перейменовувати топоніми, які пов’язані з Росією. Цього разу можуть позбавитися проспекту Пушкіна.
Про це йдеться в тексті проєкту рішення, який опублікували на сайті міськради.
Зазначається, що збираються перейменувати низку вулиць, серед яких є проспект Пушкіна. Якщо рішення приймуть, то він носитиме назву Лесі Українки.
Перейменують:
Зазначимо, що навколо проспекту Пушкіна відбуваються запеклі дискусії, хтось вважає, що Дніпру не потрібні згадки про російського письменника, а хтось не вважає, що потрібно повністю відмовлятися “від класиків”. На сайті місцевих петицій декілька разів створювали голосування, де пропонували перейменувати проспект Пушкіна на проспект Лесі Українки, але вони не набирали достаньої кількості підписів. Але як бачимо, міська влада дослухалася до мешканців міста і внесла це питання на розгляд.
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