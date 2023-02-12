Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі збиратимуть інформацію про COVID-19 зі стічних вод: подробиці

Сьогодні 13:49
просмотров

На Дніпропетровщині запровадили новий метод контролю захворюваності на COVID-19 — досліджують каналізаційні стоки на інфекційні захворювання.

Новости Днепра про У Дніпрі збиратимуть інформацію про COVID-19 зі стічних вод: подробиці

Про це повідомляє «Суспільне Дніпро».

Епідеміологи кажуть, каналізація дає показовий результат, адже у тілі людини вірус є одразу після зараження. Тоді як симптоми недуги проявляються за два тижні.

Було вибрано у Дніпрі три станції аерації, у Кам’янському дві, Кривий Ріг – три, і одна у Павлограді, всього дев’ять точок, – розповів генеральний директор центру контролю та профілактики хвороб Сергій Вальчук.

Разом з циркуляцією коронавірусу виявляють навіть грип.

Вірус в каналізації з’являється на тиждень-два раніше, ніж підйом захворюваності, тому що вірус людина починає виділяти за годину-дві після того, як інфікувалася, жодного симптому ще немає, – сказав проєктний менеджер міжнародної організації PATH Роман Родина.

Аналізи стічних вод на Дніпропетровщині беруть двічі на тиждень. Досліджують зразки методом ПЛР-тестування.

Зазначається, що дослідження стічних вод профінансувала міжнародна організація. Протягом двох наступних років планують поширити аналізи на всю країну, а згодом – передати проєкт державі.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі збиратимуть інформацію про COVID-19 зі стічних вод: подробиціУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі збиратимуть інформацію про COVID-19 зі стічних вод: подробиціРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Загинула 53-річна жінка: вранці росіяни обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:39
    Загинула 53-річна жінка: вранці росіяни обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії

    Ніч в області минула відносно спокійно, але вже вранці росіяни…

    Знищено Renault та мотоцикл: на Дніпропетровщині горів гараж (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:39
    Знищено Renault та мотоцикл: на Дніпропетровщині горів гараж (ФОТО)

    Учора ввечері о 20:13 на лінію «101» повідомили про займання…

    За добу ЗСУ ліквідували 900 окупантів, 13 танків, 17 артсистем та літак: втрати ворога на 12 лютого
    новини України
    Сьогодні 09:55
    За добу ЗСУ ліквідували 900 окупантів, 13 танків, 17 артсистем та літак: втрати ворога на 12 лютого

    Росіяни продовжують наступати на територію України, та наші військові щодня…

    Важливо: чи працює сьогодні у Дніпрі електротранспорт
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:55
    Важливо: чи працює сьогодні у Дніпрі електротранспорт

    Важлива інформація!

    Наверх