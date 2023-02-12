У Дніпрі збиратимуть інформацію про COVID-19 зі стічних вод: подробиці

На Дніпропетровщині запровадили новий метод контролю захворюваності на COVID-19 — досліджують каналізаційні стоки на інфекційні захворювання.

Про це повідомляє «Суспільне Дніпро».

Епідеміологи кажуть, каналізація дає показовий результат, адже у тілі людини вірус є одразу після зараження. Тоді як симптоми недуги проявляються за два тижні.

Було вибрано у Дніпрі три станції аерації, у Кам’янському дві, Кривий Ріг – три, і одна у Павлограді, всього дев’ять точок, – розповів генеральний директор центру контролю та профілактики хвороб Сергій Вальчук.

Разом з циркуляцією коронавірусу виявляють навіть грип.

Вірус в каналізації з’являється на тиждень-два раніше, ніж підйом захворюваності, тому що вірус людина починає виділяти за годину-дві після того, як інфікувалася, жодного симптому ще немає, – сказав проєктний менеджер міжнародної організації PATH Роман Родина.

Аналізи стічних вод на Дніпропетровщині беруть двічі на тиждень. Досліджують зразки методом ПЛР-тестування.

Зазначається, що дослідження стічних вод профінансувала міжнародна організація. Протягом двох наступних років планують поширити аналізи на всю країну, а згодом – передати проєкт державі.

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