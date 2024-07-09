У Дніпрі зберігається V рівень небезпеки: чого варто уникати

У Дніпрі та області зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомили у Дніпропетровському гідрометеорологічному центрі.

Нагадаємо, з 4 по 8 липня також було оголошено про 5 клас пожежної небезпеки. На жаль, у зв’язку зі спекою, ситуація зберігається й на сьогодні.

Наразі прогнозується збереження надзвичайного рівня до 15 липня.

Чого варто уникати?

Рівень пожежної небезпеки у регіонах визначається за допомогою моніторингу погодних умов, які впливають на ризики виникнення пожежі, наприклад: високі температури, сухість, сильний вітер тощо. Такі фактори створюють сприятливі умови для виникнення та поширення пожеж в екосистемі за наявності навіть невеликих джерел займання.

Вогнеборці попереджають:

не розводити багаття у необладнанних для цього місцях;

не спалювати суху рослинність або сміття;

не кидати непогашені недопалки на суху траву;

не дозволяти дітям бавитися з вогнем.

Варто зазначити, що за добу 6 липня було зафіксовано 48 пожеж на відкритих територіях Дніпропетровщини, загальна площа знищених екосистем склала 35 гектарів.

Особи, які винні у виникненні пожежі в екосистемах, несуть за собою адміністративну, а у деяких випадках навіть кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, у липні у Дніпрі двічі зафіксували історичний температурний максимум. Також, цього тижня в регіоні синоптики прогнозують аномальну спеку. Зокрема, сьогодні у Дніпрі буде дуже спекотно – до +37°.

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