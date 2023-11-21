У Дніпрі завівся “тролейбусний месник”, який б’є вікна у транспорті: деталі

У Дніпрі завівся тролейбусний месник.

Минулого тижня у Дніпрі від хуліганів вже страждав електротранспорт. Тоді каменем розбили двері тролейбуса №1, який курсував проспектом Яворницького.

І ось знову, невідомі розбили лобове скло тролейбуса №1, який близько 16:30 їхав повз ТЦ “Юність”, що на проспекті Поля. На щастя, ніхто не постраждав, а інцидент не вплинув на роботу транспорту, повідомляє “Дніпро Оперативний”.

Наразі хулігана не вдалося піймати. Чи це одна людина, чи просто збіг – не відомо.

Нагадаємо, 16 листопада невідомі розбили двері тролейбуса на проспекті Яворницького, жбурнувши в сторону транспорта камінь. Тоді скло летіло у всі боки і дивом вдалося уникнути постраждалих, адже у момент інциденту всередині салону були пасажири.

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