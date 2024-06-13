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У Дніпрі завершують демонтаж секцій будинку 118 на Перемозі, в який влучила ракета

Сьогодні 16:14
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У Дніпрі завершують демонтаж двох під’їздів будинку 118 на Набережній Перемоги, куди влучила ворожа ракета у 2023 році.

Новости Днепра про У Дніпрі завершують демонтаж секцій будинку 118 на Перемозі, в який влучила ракета

У будинку 118 вже розібрали 9 поверхів двох під’їздів у третьому корпусі, які були зруйновані. Залишилося розібрати фундамент. Роботи виконані на 90%. Їх планують завершити до кінця серпня, а відселені мешканці зможуть повернутися до своїх осель вже 1 липня.

Про це повідомили в Дніпровській міській раді.

«Ми плануємо завершити роботи десь до кінця серпня. Вже наступного тижня буде проводитись демонтаж крана і мешканці, які були відселені, зможуть з 1 липня повертатися до своїх осель. На сьогодні ми сміливо можемо сказати, що роботи виконані на 90 % і до кінця серпня все завершимо», — зазначив директор департаменту житлового господарства Дніпровської міськради Сергій Файфер.

За словами головного інженера підрядної компанії Олександра Романцова, в Україні вперше демонтують конструкції будинку поруч з під‘їздами, де будуть жити люди. Тому фахівці робили все дуже обережно, аби не пошкодити стін.

“Тут треба робити все ювелірно, аби не пошкодити стіни, за якими мають потім проживати люди. Але ми впорались. Також найважче під час проведення робіт було саме очистити приміщення. Це меблі, килими, шафи тощо. Все це ми робили вручну, тож це відібрало багато часу. Щодо розбору конструкцій, то їх прибирали так, як і будували – по панелях. І робили це дуже обережно. Демонтували понад 1000 таких», — розповів Олександр Романцов. 

Нагадаємо, 14 січня 2023 року РФ завдала удару ракетою Х-22 по будинку 118 на Набережній Перемоги. Внаслідок обстрілу загинуло 46 людей.

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Новости Днепра про У Дніпрі завершують демонтаж секцій будинку 118 на Перемозі, в який влучила ракетаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі завершують демонтаж секцій будинку 118 на Перемозі, в який влучила ракетаРусский

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