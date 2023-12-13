У Дніпрі завдяки ремонту колекторів, очищенню дощоприймальної мережі вдалося усунути проблему підтоплень на багатьох локаціях

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У Дніпрі до усунення проблеми підтоплень застосовують комплексний підхід – ремонтують колектори та очищають дощоприймальні мережі. З початку року у місті відремонтували колектори зливової каналізації на 21 локації. А також очистили 3 653 дощові колодязі, 1 199 оглядових колодязів, 14,8 км труб дощових колекторів, випускних частин зливових мереж та відкритих русел водостоків завдовжки 9,5 км.

«Відремонтували зливову каналізацію як на окремих об’єктах, так і у співпраці з дорожніми службами, які виконували асфальтування доріг. Тобто спочатку ми зробили зливову каналізацію, а потім вже виконувався ремонт дороги. Комплекс робіт з ремонту та очищення дощоприймальної мережі направлений на те, щоб було гарне водовідведення, а відтак – не було підтоплень міських територій. У цілому завдяки системній роботі вдалося вирішити проблему підтоплень у багатьох місцях. Зокрема, й по вул. Яхненківській, Західний шлях, Каруни, Любарського, просп. Мануйлівському, Поля тощо», – розповів під час виїзної пресконференції 13 грудня заступник начальника КП «УРЕА» Михайло Ступак.

Наймасштабніший об’єкт з ремонту колектору цього року – по вул. Набережній Перемоги, в районі бульв. Слави (з боку коси). Проблема цієї локації була у тому, що колектор, побудований ще за радянських часів, уже не справлявся з водовідведенням на ж/м Перемога-4, 6, ж/м Сокіл та прилеглих вулицях.

«Старий колектор був діаметром лише 1 метр. Зараз же улаштували два нові паралельні колектори завдовжки 195 метрів і діаметром 5,5 на 2 метри. Це зроблено для полегшення експлуатації. Наприклад, зможемо перекрити один колектор, аби його почистити. Нині будують камеру, яка поєднуватиме новий колектор з тим, який вище на вул. Набережній Перемоги. Роботи на цій ділянці виконано на 98 % . Їх планують закінчити вже наступного тижня. А наступного року заплановано ремонт ще одного колектору вздовж вул. Набережної Перемоги», – розповіла головна спеціалістка відділу забезпечення діяльності міського голови та його заступників ДМР Валерія Лукомець.

Місцевий мешканець Антон Батура схвалює ремонт колектору.

«Під час сильних злив у нас була проблема з водовідведенням, багато калюж. Дуже добре, що міська влада взялася за цю проблему і так масштабно все виконує. Упевнений, що після ремонту колектору проблема з водовідведенням цілком буде вирішена», – додав Антон Батура.

Українська

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