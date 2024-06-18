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У Дніпрі затримали юнаків, які підпалили автівку ЗСУ: що їм загрожує

Сьогодні 13:43
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У Дніпрі юнаки підпалили автівку ЗСУ за вказівкою російських спецслужб. Їх затримали.

Новости Днепра про У Дніпрі затримали юнаків, які підпалили автівку ЗСУ: що їм загрожує

10 червня біля станції техобслуговування у Дніпрі невідомі підпалили мікроавтобус Volkswagen, який належить військовим. Поліцейські та працівники СБУ провели росзслідування та затримали чотирьох причетних до підпалу. Ними виявилися місцеві мешканці віком від 17 до 21 року. З’ясувалося, що працівники спецслужб рф зв’язались із юнаками через соцмережі та за винагороду дали завдання підпалити автомобіль.

Про це повідомили в ГУНП Дніпропетровської області.

Слідчі за процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Винним загрожує покарання — до 10 років за гратами. У поліції також зазначили, що у результаті слідчих дій можлива перекваліфікація події.

Нагадаємо, раніше ми писали, що поліція викрила схему російських спецслужб. Ворог з метою дестабілізації ситуації в Україні заохочував неповнолітніх за гроші палити автомобілі військових ЗСУ. Випадки зафіксовані у Дніпрі, Києві та Одесі.

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Новости Днепра про У Дніпрі затримали юнаків, які підпалили автівку ЗСУ: що їм загрожуєУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі затримали юнаків, які підпалили автівку ЗСУ: що їм загрожуєРусский

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