У Дніпрі затримали водія, який врізався у вантажівку та збив насмерть його оператора: коментар поліції

Водія, який вночі 25 травня спровокував смертельну дорожню транспортну пригоду, затримала поліція.

Вчора, 26 травня, ми писали, що на Слобожанському проспекті легковик врізався в установку для ремонту дороги тягача MAN дорожньої служби, внаслідок чого стався вибух.

Журналісти dnepr.info отримали коментар від начальниці відділу комунікації ГУНП в Дніпропетровській області Старчевської Ганни Олександрівни:

Подія сталася 25 травня вночі близько 2:30, водій Mercedes Benz, 2000 року народження, рухаючись по проспекту Слобожанському, наїхав на чоловіка 1975 року народження, який виконував дорожні роботи. Після чого врізався у вантажівку, шо спровокувало вибух. Водій “Мерседесу” з місця події втік. Однак особу згодом встановили. Він був затриманий в порядку статті 208 . За вказаним фактом відкрито кримінальне впровадження за частиною другою статті 286 та розпочато досудове розслідування.

Примітка: стаття 208 Кримінального Кодексу України – затримання підозрюваного у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі, уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді або суду.

Частина 2 статті 286 Кримінального Кодексу України – покарання винного за скоєння ДТП, внаслідок якого тяжко постраждала або померла людина. Згідно цього, особі загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років за позбавленням права керувати транспортними засобами або на строк до 3 років, або без такого.

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