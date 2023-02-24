У Дніпрі затримали військового, коли він передавав хабар співробітнику ДБР: пропонував 10 тисяч доларів

У Дніпрі затримали військового який давав хабар.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Так, за даними слідства, начальник відділення штабу військової частини намагався дати хабар співробітнику ДБР. За 10 тисяч доларів правоохоронець мав закрити очі на те, що військовослужбовець привласнив грошові кошти та сприяти тому, щоб його не притягнули до кримінальної відповідальності.

Втім, військовому чиновнику не пощастило та 21 лютого його затримали в Дніпрі, коли він передавав співробітнику ДБР перший транш в розмірі 5 тисяч доларів.

22 лютого військовому оголосили про підозру в хабарництві. Зараз готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. Якщо його вину доведуть, йому загрожує покарання у вигляді трьох років ув’язнення.

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