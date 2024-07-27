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У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві знайомого

Сьогодні 19:25
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Поліцейські Дніпра затримали підозрюваного у вбивстві знайомого.

Новости Днепра про У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві знайомого

Про це повідомляє ГУНП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці затримали 24-річного підозрюваного.

Злочин стався в орендованій квартирі по вул. Тополиній за місцем проживання нападника. Між чоловіками виник конфлікт, в ході якого зловмисник завдав опоненту смертельні удари руками по тілу. Потерпілий помер на місці події, – йдеться у дописі.

У квартирі виявили тіло 41-річного чоловіка. 

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 ККУ.

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