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У Дніпрі затримали мати з донькою, які корегували удари ворога

Сьогодні 11:19
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Служба Безпеки України затримала агентку гру, яка корегувала удари країни-агресора, та її доньку.

Новости Днепра про У Дніпрі затримали мати з донькою, які корегували удари ворога

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі СБУ.

За попередньою інформацією, мати та донька вихваляли лідера країни-агресора та героїзували окупаційні угруповання рф, які воюють проти України. Перша проживала у Дніпрі та у 2023 році була завербована одним зі співробітників гру (його особу вже встановили), а її донька, яка мешкає на Київщині, регулярно виправдовувала збройні дії агресора.

Агентка коригувала ворожий вогонь по локаціях Сил оборони в Дніпропетровській області. Повідомляється, що це були місця найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння Збройних Сил України. Жінка знаходила ці місцевості та об’їжджала їх задля фіксації пунктів тимчасового базування українських військ. 

Отримані відомості вона планувала передати месенджером своєму куратору з воєнної розвідки рф для підготовки повітряних ударів по регіону, – зазначили в СБУ.  

Новости Днепра про У Дніпрі затримали мати з донькою, які корегували удари ворога

Служба безпеки зірвала плани російської агентки та затримала в її власному помешканні.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом зловмисницям про підозру за ч.ч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). Злочинні дії агентки російського гру додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, – йдеться у публікації Служби Безпеки.

Агентці наразі загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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