У Дніпрі затримали колишнього міліціонера, який продавав трофейну зброю

У Дніпрі, на Київщині та Донеччині СБУ затримала організаторів нелегального бізнесу з продажу трофейної зброї.

Правоохоронці викрили 5-х осіб, які продавали криміналітету трофейні кулемети та вибухівку. Організаторів нелегального бізнесу затримали у Дніпропетровській, Київській та Донецькій областях.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, у Дніпрі було затримано колишнього співробітника розформованої міліції та його спільника, які хотіли підпільно продати російський великокаліберний кулемет «Печеніг» та чотири автомати Калашникова.

На Київщині затримали представника добровольчого формування територіальної громади столиці, який торгував трофейним озброєнням. Він підшукував потенційних клієнтів на тематичних інтернет-форумах, а також через власні зв’язки у кримінальних колах. Зброю зберігав у покинутій недобудові на околицях Києва. Його затримали на спробі нелегального збуту автомата АК-74 та чотирьох бойових гранат.

Під час огляду схрону та обшуків за місцем проживання затриманого додатково вилучено 4 кг вибухівки з електродетонаторами; більше ніж 20 гранатометних пострілів; 16 бойових гранат; 2 автомати Калашникова; 2 пістолети, серед них системи Макарова; понад 2 тис. набоїв різного калібру.

На Донеччині затримано ще двох ділків, які торгували трофейним озброєнням у прифронтових районах області. Один з них намагався отримати 32 тис. доларів за продаж цілого арсеналу зброї. Серед них: великокаліберні кулемети «Утьос» та «Корд», снайперська гвинтівка Драгунова та протитанковий ракетний комплекс «Фагот». Іншого — під час “домовленостей” про збут ще однієї партії зброї.

Усім п’ятьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.

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